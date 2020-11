Frans moederbedrijf Engie voert druk op: regering moet rond nieuwjaar beslissen over kernuitstap

Engie-topman Jean-Pierre Clamadieu vraagt snel duidelijkheid aan de Belgische regering over de toekomst van de kernenergie. In het regeerakkoord staat dat ons land in 2025 de laatste kernreactor sluit, omdat ons land de transitie wil maken naar groene energie. Alleen, er blijft wel een achterpoortje open: mocht blijken dat er in dat scenario niet voldoende stroom is of dat die te duur wordt, dan kan er alsnog beslist worden twee reactoren langer open te houden. Die beslissing zou in november volgend jaar definitief worden genomen.