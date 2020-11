Het verhaal achter de spectaculaire videoclip van Brihang: "Sommigen denken dat ik alles in scène heb gezet"

“Heel mijn jeugd keek ik naar die paal in de zee”, zegt Brihang. Hij groeide op in Knokke-Heist. “Ik wou er al lang iets mee doen.” Brihang kon mee met een boot voor een algemeen onderhoud van de weerpaal. “We gingen met een bootje van Zeebrugge naar die paal. Het was een dik half uur varen. Ik ben er opgeklommen met een speciaal veiligheidsharnas en reddingsvest. Ik moest daar zelfs een opleiding bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) voor volgen in Brugge”, zegt hij.

De clip is opgenomen in één lange take. “Ik stond ongeveer 3 uur op die paal. We hebben dat enkele keren opnieuw gedaan. Maar ook niet meer dan nodig, want de dronepiloot had schrik dat de drone in zee ging storten.”