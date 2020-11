Vlaamse toeristen op Gran Canaria: "Wat is hier aan de hand? Allemaal kleurlingen, zouden dat vluchtelingen zijn?"

Mensen die vanuit Afrika in gammele bootjes op het Canarische eiland Gran Canaria aankomen, worden daar opgevangen in hotels. De hotels staan toch leeg want door de coronacrisis blijven de toeristen massaal weg. Er zijn nochtans weinig besmettingen op het eiland en zo is het toch voor sommigen een vakantiebestemming aan de vooravond van de winter, onder die toeristen opvallend veel Belgen. Onze reporter An Baccaert sprak met enkelen van hen. Bekijk hierboven haar reportage.