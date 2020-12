Volledige kleuterschool in Lanaken in quarantaine na besmetting met coronavirus

Nadat bekend raakte dat een leerkracht van de kleuterschool in Veldwezelt besmet was met het coronavirus werd in overleg met het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) beslist om de kleuterschool niet meer open te laten gaan tot volgende week. Er zijn 104 kinderen in quarantaine geplaatst, maar wie thuis niet terecht kan, wordt opgevangen, zegt burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open Vld): “De kinderen die vandaag nergens terecht kunnen, worden in de gemeentelijke kinderopvang opgevangen.”