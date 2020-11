Kunstencentrum Vooruit: van "paleis van werkman" tot gerenommeerde cultuurtempel zonder naam (na geschil met SP.A)

Edward - Eedje of vadertje - Anseele is de voortrekker van de coöperatie. Hij is in 1885 ook mede-oprichter van de BWP, de voorloper van de SP.A. In 1884 begint de coöperatie met een eigen krant Vooruit, die bijna een eeuw later, na een fusie met de Volksgazet, De Morgen wordt. Aan de overkant van het cultuurhuis Vooruit zie je nog de oude drukkerij van de krant, in een prachtig art-decopand.



