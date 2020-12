Warme kaartjesactie in Boechout voor Jaak krijgt steun van Bart Peeters

"Ik ken Jaak heel, heel goed en ik vind het een hele mooie actie die nu bezig is voor hem", vertelde Bart Peeters in de middaguitzending van Radio 2 Antwerpen. "Ik ben in dezelfde straat opgegroeid als Jaak, hij woonde in opvangtehuis De Madonna in Boechout." Bart noemt Jaak "een 70-jarige 4-jarige, een sociaal genie en een topperformer, onafscheidelijk van zijn gitaar."

Jaak is al een hele tijd niet meer te zien in Boechout, Hove of Mortsel, omdat hij door de coronamaatregelen niet veel en ver weg kan uit het huis in Borgerhout waar hij begeleid woont. Voor de coronacrisis nam hij heel dikwijls de tram vanuit Borgerhout om met zijn gitaartje te komen optreden in Boechout en omstreken.