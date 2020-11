Hoe groot is nu precies effect van coronacrisis op klimaatopwarming?

Net omdat CO₂ zo lang in de atmosfeer blijft hangen, zal het totale aantal CO₂ in onze atmosfeer niet omlaag gaan: de stijging zal enkel een klein beetje gematigder zijn. "Het CO₂-gehalte zal blijven stijgen, maar aan een licht verlaagd tempo van 0,08 tot 0,23 ppm (parts per million) per jaar. Dit blijft ruim binnen de natuurlijke variabele van 1 ppm per jaar. We kunnen dus de impact van COVID-19 op korte termijn niet onderscheiden van natuurlijke variabiliteit", besluit de WMO.

Voorlopige data voor 2020 wijzen inderdaad niet op een grote daling (in de stijging). Die bedroeg de voorbije tien jaar gemiddeld ongeveer 2,5 ppm per jaar. Cijfers voor het referentiestation van Mauna Loa op Hawaï wijzen voorlopig op een stijging van 2,75 punten (september van dit jaar vergeleken met september vorig jaar). Op Cape Grim in Tasmanië zou het gaan om 2,22. Maar voor een eindresultaat is het nog wachten, daar is nog heel wat rekenwerk voor nodig op basis van de jaardata.

Om een verschil te kunnen maken, zal de daling van de CO₂-uitstoot structureel en drastischer moeten zijn. Verschillende grote industriële spelers zoals Europa, de VS, Japan, Zuid-Korea en China hebben al aangegeven dat ze tegen 2050 (of 2060 voor China) koolstofneutraal willen worden, en dus naar een netto-nuluitstoot willen gaan.

Een structurele vermindering kan dan na verloop van jaren een effect hebben. WMO-Secretaris-Generaal Petteri Taalas gebruikt een term die we nog kennen van de coronapandemie: "Flatten the curve, maar dan over een lange periode, dat is wat we moeten doen. Deze daling in uitstoot is maar een klein knikje op de langetermijngrafiek."