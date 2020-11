Handelaars voeren druk op in aanloop naar Overlegcomité: "Waarom in december niet overal winkelen op afspraak?"

Dat winkelen op afspraak moet er dan ook zo snel mogelijk komen, klinkt het unisono. Liefst al vanaf 1 december: "Want als we pas op 14 december mogen openen, vrezen we een volkstoeloop zoals we die zagen bij de aankondiging van de verstrengde maatregelen", stelt Delanghe. "We zitten dan anderhalve week voor Kerstmis. Dat betekent dat heel wat mensen nog pakjes zullen willen scoren. Als we open mogen op 1 december, spreiden we de consumenten en geven we iedereen de kans om veel meer gespreid cadeaus te kopen. Zo vermijden we de grote massa."