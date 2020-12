Zaventem verlengt verstrengde coronamaatregelen: sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten blijven stilliggen

De burgemeester heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin de verschillende verenigingen en clubs zich momenteel bevinden. “We weten dat het niet makkelijk is voor hen. We vragen aan alle clubs, verenigingen en hun leden om geduld te hebben." Holemans benadrukt dat de parken, speeltuinen en omnisportvelden in Zaventem wel open blijven. "We moeten nog even op onze tanden bijten zodat we binnenkort sneller naar een normale situatie kunnen terugkeren. We willen een derde golf nu niet in de hand werken door de maatregelen te snel te versoepelen." In de loop van december gaat de gemeente de situatie en eventuele versoepelingen herbekijken.