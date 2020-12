Zwevegem krijgt fietszone in het centrum: "Dodelijk ongeval met kind heeft procedure versneld"

In september kwam een meisje van 12 om het leven in het centrum van Zwevegem. Ze was op weg naar school met de fiets, maar werd aangereden door een vrachtwagen. Daarom is de procedure voor een fietszone in het centrum van de gemeente versneld.

De fietszone bestaat uit een 15-tal straten. Chauffeurs zullen daar altijd voorrang moeten geven aan fietsers. "De zone omvat bijna het hele centrum van de gemeente en verbindt op die manier alle schoolomgevingen met elkaar", zegt de schepen van Mobiliteit, Marc Desloovere (SP.A). "De fietser is in die zone koning. Een automobilist zal daar nooit een fietser mogen inhalen. Ook de maximale snelheid wordt beperkt tot 30 kilometer per uur."