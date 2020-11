14-jarige "Melkkoe 107" uit Peer produceerde al 145.000 (!) liter melk: "Ze verdient een olympische medaille"

Melkveehouder Dominique Smeets heeft maar liefst 200 koeien en 85 varkens op zijn boerderij, maar koe nummertje107 is wellicht toch zijn favoriet. Het dier produceerde in haar leven 145. 000 liter melk. “Als je dat moet uitdrukken in tankwagens dan heeft ze al 7 tankwagens aan melk gegeven”, vertelt Smeets. Daarnaast gaf de koe ook 10. 000 kg aan vet en eiwit. In het landbouwwereldje staat dit gelijk aan een Olympische medaille winnen.

Smeets was zich er zelf niet van bewust dat zijn koe zo uitzonderlijk was. “Voor ons was het een gewone koe. Maar dan hoorde ik dat zoiets de laatste 20 jaar niet meer is voorgekomen in Limburg. Volgens mij komt het door de goede voorouders. Haar moeder was heel productief en ook haar vader had de juiste genen. Bij koeien doet afkomst heel veel.”

