‘Chat na seksueel geweld’ van UGent uitgerold in heel België: "Meer en andere vragen door corona"

“We werken samen met een onderzoeksinstituut aan de universiteit en met het "Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen", vertelt coördinator Freeke Matthynsens bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Onze chatbox is er dan ook voor iedereen: mannen, vrouwen, en mensen die zich anders identificeren. Via onze website kan iedereen met een psycholoog chatten. Dat gebeurt anoniem, waardoor de stap naar de chatbox lager wordt. Waar we in het begin vooral mensen in en rond Gent en de universiteit bereikten, zijn er nu mensen uit heel België die ons vinden.”

