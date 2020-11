Politie legt twee Joodse feesten in Antwerpen stil met zo'n 50 aanwezigen: "Ze probeerden zich in dozen te verstoppen"

In een feestzaal in de Isabellalei in Antwerpen was een Joods feest aan de gang met meer dan 50 aanwezigen en eten en drank. "Toen we de feestvierders betrapten, probeerden enkelen zich nog gauw te verstoppen in dozen", vertelt Wouter Bruyns van de politie. De politie trof er ook één iemand aan die illegaal in ons land verbleef.

Niet veel later op de avond kreeg de politie een melding dat er een feest aan de gang was in de Van Leriusstraat. Ook daar ging het om een feest binnen de Joodse gemeenschap. "Toen ze ons zagen aankomen, sloten ze de deuren", zegt Bruyns. "We moesten de deur forceren en over de muur klimmen om tot in de feestzaal te geraken." Enkele feestvierders hadden zich in de toiletten verstopt, maar uiteindelijk trof de politie er 42 aanwezigen aan.



Alle meerderjarige feestvierders kregen een proces-verbaal met het oog op een onmiddellijke dagvaarding.