Azerbeidzjan neemt controle over van gebied tussen Armenië en Nagorno-Karabach

Kalbajar was met de naburige regio Lachin en andere gebieden in 1993 veroverd door Armeense milities in een vorige oorlog. Sindsdien was het door Armeniërs beheerste (en bewoonde) Nagorno-Karabach via Kalbajar en Lachin verbonden met het eigenlijke Armenië. Azerbeidzjan heeft zich daar nooit bij neergelegd en wou dat gebied terug, net zoals Nagorno-Karabach zelf overigens. Dat laatste is ondanks de militaire overwinning van Azerbeidzjan in de oorlog van september en oktober toch niet helemaal het geval. (Lees verder onder de kaart).