Personeel Bpost kreunt onder ongeziene toevloed van pakjes: "Het is als een bom die ontploft"

Niet alleen Bpost heeft dezer dagen moeite om de hoeveelheid pakjes overal bezorgd te krijgen. Ook bij PostNL zien ze dat de online winkels boomen, zeker nu de winkels gesloten zijn. "Iedereen heeft dezelfde uitdagingen", klinkt het bij woordvoerder Lies Florentie. "Sinds begin november zijn de online bestellingen gigantisch de hoogte ingeschoten. Traditioneel is dit sowieso al de drukste periode, maar met de sluiting van de niet-essentiële winkels is het nog drukker geworden."

Bij PostNL kunnen ze het wel nog aan, zegt Florentie. "Wij maken in het begin van het jaar goede afspraken met de webwinkels over het volume dat wij moeten leveren. Als dat volume overschreden wordt, kijken we hoe we die pakjes beter kunnen spreiden of welke pakjes eerst geleverd moeten worden. Onze depots moeten elke avond leeg zijn, anders kunnen we de pakjes niet goed meer verwerken. Een vertraging op de pakjes hoeft niet erg te zijn, zo lang de consument op de hoogte gehouden wordt."

Over hoeveel pakjes spreken we nu eigenlijk? "Tijdens deze drukke eindejaarsperiode leveren we dagelijks 1,5 miljoen pakjes in België en Nederland. Vooral tijdens het weekend wordt er veel online geshopt, dus maandag en dinsdag zijn de drukkere dagen. We leveren een grote inspanning om alles verwerkt te krijgen, zo zijn er bijvoorbeeld extra mensen aangenomen." PostNL verwacht ook dat de groei die ze nu zien, zal blijven. "Ik denk niet dat we nog teruggaan naar het niveau van voor 2020."