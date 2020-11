Brandweerkazerne Antwerpen omgetoverd tot winterlandschap

De brandweerkazerne aan de Noorderlaan in Antwerpen werd woensdagnamiddag rond half drie onverwachts omgetoverd in een winterlandschap. Tijdens een oefening in de kazerne, liep er iets mis met de poederwagen. Om een nog onbekende reden, wellicht een technisch defect, trad het kanon dat boven op de poederwagen staat, plots in werking. In geen tijd lagen een groot deel van de kazerne en het wagenpark onder een wit laagje bluspoeder.



Bij het incident raakte niemand gewond, maar het zal een hele klus worden om het poeder op te ruimen en alles weer schoon te krijgen.

Hoe het defect is ontstaan, wordt nog onderzocht. Maar ook bij andere korpsen zouden er eerder al incidenten geweest zijn met gelijkaardige voertuigen. Poederwagens worden vooral ingezet bij industriebranden. Een poederwagen zoals die van de brandweerzone Antwerpen heeft een opslagcapaciteit van zo'n 3 ton bluspoeder.

De brandweer benadrukt dat het incident geen enkele invloed heeft gehad op de dienstverlening van de brandweer in Antwerpen. Er zijn in de kazerne aan de Noorderlaan nog voldoende andere voertuigen beschikbaar om mee uit te rukken als dat nodig is. Het incident deed zich voor aan de achterzijde van de kazerne; de voertuigen die vooraan in de kazerne staan, zijn aan de poederwolk ontsnapt.



Op sociale media circuleren verschillende foto's en filmpjes met beelden die gemaakt zijn in de kazerne. Volgens de brandweer duiken die beelden intussen ook al op in Rusland en Polen.