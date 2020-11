Brussels by lights: "Brusselaars bedanken voor inspanningen van afgelopen maanden"

Met dit jaar 11 extra straten en speciale lichtcreaties zoals een lichtgevend plafond in een winkelgalerij, wordt deze editie van Brussels by Lights anders dan die van vorig jaar. Want door de coronamaatregelen geldt er een avondklok in Brussel, dus 's avonds laat nog door de straten kuieren om van het lichtspektakel te genieten zal niet lukken. En toch wou Brussel de feestdagen opfleuren met dit lichtspektakel: "Het idee van de stad Brussel is om toch een magische sfeer voor de Brusselaar te creëren", zegt organisator Marina Bresciani. "Het is belangrijk dat de magie van deze kerstperiode toch plaatsvindt."

