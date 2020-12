Ruben Mottart is Brusselse leerkracht van het jaar: "Ik steek veel humor in mijn lessen"

"Misschien werd ik ook wel verkozen omdat ik veel creativiteit en humor in de lessen steek", lacht hij. "Ook tijdens deze coronatijd. Want lesgeven op afstand is niet eenvoudig. Je wil namelijk als leerkracht dicht bij je leerlingen staan. Het is iets waar je als leraar rekening mee moet houden", gaat hij verder. Lesgeven op afstand gebeurt nu eenmaal digitaal en ook die omstandigheden zijn voor een leerkracht niet altijd ideaal: "Vorig schooljaar was het verplicht om afstandsonderwijs te geven. Het Nederlandstalig onderwijs van Brussel, het GO! en ook onze school hebben enorm veel inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat elk kind een tablet of laptop thuis ter beschikking had, zodat ze die online lessen konden volgen. We hebben geprobeerd om zo veel mogelijk kinderen te bereiken en zo veel mogelijk leerstof aan te bieden."