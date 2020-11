Celeval verdwijnt, de Risk Assessment Group neemt het over: wie adviseert de regering nu precies over corona?

Van bij aanvang was het de bedoeling dat Celeval ook/vooral oog zou hebben voor andere zaken dan het virus, en de samenleving met haar adviezen meer ademruimte zou bezorgen. Gaandeweg kreeg Celeval zo het imago van "versoepelaars", wat ondertussen al een tijdje niet meer met de politiek-maatschappelijke consensus strookt. Nu gaat het in het publieke debat vooral over lockdownmaatregelen. Wat doen we met Kerstmis, bijvoorbeeld.

De keuze voor de RAG als belangrijkste adviesorgaan weerspiegelt dat ook. De RAG is veel meer dan de Celeval een adviesorgaan dat het virus wetenschappelijk-medisch benadert. Viroloog Marc Van Ranst die niet in Celeval zat, zit bijvoorbeeld wel in de RAG. Voorzitter daarvan is Sophie Quoilin van Sciensano, en zij groepeert voornamelijk gezondheidsexperts rond zich, die vaak ook door de regio's zijn aangesteld.