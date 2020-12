Check via 'bomenteller' hoeveel bomen er zijn in Mechelen

De stad Mechelen houdt sinds 2016 bij hoeveel bomen er geveld en geplant worden op het openbaar domein. Eerst was de doelstelling om per gevelde boom twee nieuwe bomen te planten, maar het nieuwe bestuur is nog ambitieuzer en wil drie bomen planten per gevelde boom. "We hebben het symbolische aantal van 87.000 bomen voor ogen, dat is er één per inwoner", zegt schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen (Groen).

De stad volgt haar doelstelling op de voet via een zogenoemde 'bomenteller'. Die lijst op waar er bomen verdwijnen en waar er nieuwe geplant worden. Op dit moment zijn er al 13.530 nieuwe bomen. De 'bomenteller' staat nu ook online en kan door iedereen geraadpleegd worden. "Op die manier kan je voor je eigen wijk bekijken hoe het met het aantal bomen gesteld is", vertelt Princen.



Je vindt de 'bomenteller' op de website van de stad Mechelen.