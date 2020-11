Chris Dusauchoit over verbod vouwoorkatten: "Goede zaak, maar ook kortsnuitigen zouden verboden moeten worden"

Volgens Dusauchoit is het pleidooi voor de verkoop van vouwoorkatten van fokker Marc De Rijcke het pleidooi van een broodfokker. "Die man is geen onbesproken blad. Die fokker verkoopt op het internet 84 hondenrassen en twintig kattenrassen. Dat staat haaks op wat in mijn en in de optiek van vele mensen een goede fokker is. Dat is om diverse redenen onmogelijk", legt Dusauchoit uit.

"Een reden die altijd buiten beeld blijft, is dat het karakter van een dier minstens even belangrijk is als de gezondheid. Dat is de reden waarom veel katten en honden vaak in het asiel terechtkomen."

Het is heel belangrijk dat pups en kittens vanaf de eerste dagen uit het nest moeten worden genomen. "We moeten ze heel veel bepotelen en laten opgroeien in een huiselijke kring zodat ze weten hoe kinderen er uitzien en hoe de stofzuiger klinkt. Dat kan je onmogelijk bewerkstelligen als je 84 hondenrassen en twintig kattenrassen hebt."