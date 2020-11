"Huisartsen hebben nog beetje meer informatie nodig om te kunnen stellen dat coronavaccin veilig is"

Volgens professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB) is het begrijpelijk dat artsen in een vroeg stadium nog twijfelen aan een nieuw vaccin. Dat zei hij in "De ochtend" op Radio 1. "Huisartsen zijn, net als alle andere artsen, kritische mensen en zij zullen dit vaccin alleen aanbevelen als het ook voordelen heeft voor de patiënt en als het veilig is. En op dit moment hebben we nog een beetje meer informatie nodig om dit te kunnen stellen. Wij hebben natuurlijk een vertrouwenspositie bij de patiënt en wij willen die niet beschadigen. Wij willen echt wel op basis van voldoende wetenschappelijk bewijs onze patiënten kunnen adviseren."