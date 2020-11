CyberSquad: nieuwe website waarop jongeren elkaar kunnen helpen en hulp kunnen vragen

Daarom wil Child Focus de jongeren, die heel veel digitaal sociaal contact hebben waar vaak risico's aan verbonden zijn, nog meer rechtstreeks ondersteunen. Want uit onderzoek blijkt dat jongeren eerst vooral proberen zelf hun problemen op te lossen of ermee naar vrienden stappen. Om aan die behoefte te voldoen is er nu CyberSquad, een website voor en door jongeren, een veilige digitale ontmoetingsplek waar ze bij elkaar terechtkunnen met hun problemen onder het motto "Never alone, together online".