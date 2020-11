De verkeerde dosis van het vaccin blijkt de juiste: vijf andere toevallige medische ontdekkingen

De Duitse natuurkundige Wilhelm Conrad Röntgen was in 1894 geïnteresseerd geraakt in kathodestralen - stralen van elektronen - in een leeggepompte glazen buis waar stoten hoogspanning op werden gezet.

Begin november 1985 herhaalde hij een experiment van zijn collega Philipp von Lenard met een van Lenards buizen waaraan een dun aluminium raam was toegevoegd om de kathodestralen in staat te stellen uit de buis te gaan. Om het alumiumraam te beschermen tegen het sterke elektrostatische veld dat de kathodestralen veroorzaakt, was de buis bedekt met zwart karton. Röntgen wist dat die kartonnen bedekking licht verhinderde van te ontsnappen, maar toch zag hij dat de onzichtbare kathodestralen een klein kartonnen scherm deden oplichten, een scherm dat beschilderd was met bariumplatinocyanide, als dat in de buurt van het aluminium raam geplaatst werd.

In tegenstelling tot zijn collega's negeerde Röntgen dit fluorescentieverschijnsel niet. Hij besloot de proef te herhalen met een Crookes-Hittorf-buis, die veel dikker glas had dan de buis van Lenard die hij eerst gebruikt had.

Op 8 november 1895 was het zover: Röntgen bedekte de Crookes–Hittorf-buis zorgvuldig met zwart karton en stelde met een stroomstoot in zijn verduisterde laboratorium vast dat die bedekking geen licht doorliet.

Nog voor hij het scherm met bariumplatinocyanide voor de volgende stap in zijn experiment in de buurt had gezet, merkte hij echter op een bank in de buurt een flikkering op. Hij probeerde nog een paar stroomstoten en telkens opnieuw zag hij het lichtverschijnsel. Nadat hij het licht opnieuw had aangestoken, stelde hij vast dat die flikkering afkomstig was van het scherm met bariumplatinocyanide, dat dus nog op een afstand van de buis stond.

Röntgen vermoedde dat een nieuwe soort straling verantwoordelijk was voor het verschijnsel en aangezien 8 november een vrijdag was, profiteerde hij van het weekend om zijn experimenten te herhalen. De volgende weken at en sliep hij in zijn laboratorium en onderzocht hij de eigenschappen van de nieuwe stralen die hij X-stralen had genoemd, naar de onbekende in wiskundige vergelijkingen. Hij ontdekte dat de straling ongehinderd door een aantal materialen ging.

Op een bepaald ogenblik was hij aan het onderzoeken welke materialen de nieuwe X-stralen konden tegenhouden en toen hij een stukje lood in positie bracht op het ogenblik dat er een ontlanding plaatsvond, zag hij het eerste radiografische beeld: zijn eigen flikkerende spookachtige skelet op het bariumplatinocyanide-scherm. Vanaf dat ogenblik zette hij zijn experimenten in het geheim voort omdat hij bang was dat zijn wetenschappelijke reputatie geruïneerd zou zijn als zou blijken dat hij zich vergist had.

Zes weken later nam hij een beeld, de eerste radiografie, van de hand van zijn vrouw Anna Bertha Ludwig. Toen ze de botten van haar hand zag, riep ze uit "Ik heb mijn dood gezien!".

Eind december publiceerde Röntgen zijn eerste studie over de nieuwe straling en in 1901 kreeg hij de eerste Nobelprijs voor Natuurkunde voor zijn ontdekking, die een revolutie zou ontketenen in de medische beeldvorming en andere wetenschappelijke gebieden.