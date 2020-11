Sneltests voor corona: hoe zetten we ze het beste in en wanneer niet? Wat zijn de voordelen en de valkuilen?

Herman Goossens was vandaag mee uitgenodigd op de persconferentie van Sciensano, specifiek om het te hebben over die sneltests. Want we worden er bijna mee overspoeld, en ze zullen ook meer en meer worden ingezet als aanvulling op de klassieke PCR-tests. Die zijn nog altijd het meest betrouwbaar, maar hebben het nadeel dat je niet meteen het resultaat kent. "De PCR-test was fase 1.0, maar we gaan nu naar fase 2.0", verwoordde Goossens de snelle evolutie in de testingmethodes.