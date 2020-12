Groep Dendermondenaars wil steun van de stad in strijd tegen menstruatie-armoede

De brief aan het stadsbestuur is nog in aanmaak, maar schepen Tomas Roggeman (N-VA) reageert nu al. Hij vindt Facebook-groep op zich een goede zaak, maar heeft wel een paar bedenkingen. “Zulke initiatieven steunen we natuurlijk graag, maar het OCMW is er al om vrouwen met specifieke noden te helpen. In het sociaal huis kunnen ze bijvoorbeeld extra steun krijgen om menstruatiemateriaal te kopen. Maar ik ben minder te vinden voor een standaardpraktijk voor een breed vrouwelijk publiek. We mogen geen afzonderlijke steunpotjes gaan maken voor alles wat mensen nodig hebben in het dagelijks leven."