Diest zoekt geïnteresseerden die historische gebouwen willen kopen of renoveren

In Diest zijn er al enkele monumenten in privéhanden, zoals Het Spijker, dat in de 19de eeuw een graanopslagplaats en toevluchtsoord voor paters van de abdij van Tongerlo was. "Het Spijker is een hotel geworden, het Refugeehuis is een privéwoning, en zo zijn er nog gebouwen en mogelijkheden", zegt schepen van Erfgoed Geert Cluckers. "Ik merk in verschillende steden dat ook kerken aangepakt worden, en die in privéhanden zet. Waar bijvoorbeeld een boekenwinkel, een supermarkt of zelfs een hotel van maakt. Zo ben ik in Mechelen eens gaan overnachten in een hotel dat ooit een kerk was, dus er zijn wel heel wat mogelijkheden."