Drie vrachtwagens in brand op parking langs E34 in Vorselaar: chauffeur overlijdt in stuurcabine

"De voertuigen zijn dan in brand gevlogen", zegt Danny Van den Bergh van de brandweerzone Kempen. "En een derde is er vermoedelijk gepasseerd, waardoor die ook beginnen te branden is. Toen we aankwamen stonden ze allemaal in lichterlaaie. Natuurlijk is de waterbevoorrading hier op de parking niet zo evident, dus moesten we pendelen met tankwagens, maar dat lukte wel."

De drie vrachtwagens zijn allemaal volledig uitgebrand. De chauffeur die het ongeval veroorzaakte, is in zijn stuurcabine overleden.