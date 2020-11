Het nieuwe goud in de race om coronavaccins: bedrijf in Gent ziet vraag naar droogijsmachines pieken

Omdat er nu een coronavaccin op komst is dat alleen maar bij een heel lage temperatuur vervoerd kan worden, heeft Alpha een nieuwe tijdelijke bestemming: machines maken om droogijs te produceren. De vraag naar zulke machines is heel groot, en komt uit alle hoeken van de wereld. “Om aan de grote vraag te kunnen voldoen is het alle hens aan dek. Nieuwe medewerkers zoeken we dikwijls, maar zijn soms heel moeilijk te vinden. Dus de hogere vraag geeft niet meteen een hogere tewerkstelling. Maar we hebben genoeg onderaannemers en partners, waardoor we de vraag kunnen volgen.