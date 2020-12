Drukte aan recyclageparken Ecowerf door extra week herfstvakantie en mooi weer: "Veel tuinafval, grof vuil en geschenkdozen" 

Deze maand hebben de recyclageparken van Ecowerf al 40.000 bezoekers gehad. Dat zijn er 9.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Tijdens de verlengde herfstvakantie hebben blijkbaar heel wat mensen geklust en ook het weer zat mee. "Er zijn een paar redenen voor die drukte", zegt Jos Artois van Ecowerf. "Er was een tweede week vakantie, dus we zagen een verhoogde aanvoer van grof vuil en sloophout. Maar het was ook goed weer, waardoor mensen ook nog het gras afgereden hebben en er werd ook nog flink gesnoeid. En dat tuinafval hebben ze in grote hoeveelheden naar de parken gebracht. Er was ook opmerkelijk veel papier en karton omdat er ook veel pakjes, geschenkjes en producten besteld zijn."