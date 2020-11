Duitsland verlengt gedeeltelijke lockdown, wel lichte versoepeling tijdens de eindejaarsperiode

Hoewel de huidige maatregelen, die al meer dan drie weken van kracht zijn, de verspreiding van het virus lijken te vertragen, is nog meer tijd nodig om het sein op veilig te zetten, zegt kanselier Angela Merkel. "Dit is slechts een gedeeltelijk succes. We kunnen ons niet tevreden stellen met dit gedeeltelijke succes", klinkt het.

De verlengde maatregelen kunnen worden opgeheven indien er een onverwachte daling zou zijn van het aantal nieuwe besmettingen. "Jammer genoeg is dit op dit ogenblik nog niet te voorspellen."

Er komen ook nieuwe regels. Zo zullen privébijeenkomsten met vrienden, familie of kennissen beperkt worden tot maximaal vijf mensen uit het eigen huishouden en een ander huishouden. Kinderen onder de veertien jaar vallen niet onder die regeling.

De beperking van het aantal contacten zal wel weer worden versoepeld tijdens de feestdagen. Van 23 december tot 1 januari mag men tot tien mensen ontmoeten. Ook hier geldt een uitzondering voor kinderen tot veertien jaar.

Tot slot wil Duitsland ook dat er in de Europese Unie geen skivakanties worden toegelaten tot 10 januari, om te voorkomen dat het op die manier opnieuw tot een snellere verspreiding van het coronavirus komt. Het bekomen van zo'n regeling "zal waarschijnlijk niet eenvoudig worden, maar we gaan het proberen", zegt Merkel