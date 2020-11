Erg druk voor computerwinkels door thuiswerkers: “Zelfs iets printen is thuis nu technische uitdaging geworden”

“De prijzen voor reparaties bijvoorbeeld zijn nog altijd hetzelfde van voor de coronacrisis”, meent Rosseel. De prijzen van de laptops stijgen ook niet, maar als je niet maanden wil wachten moet je vaak een duurdere laptop kopen, omdat de goedkopere modellen direct uitverkocht zijn. Er is echt een groot gebrek aan computers. Als een groothandel bijvoorbeeld 300 goedkope toestellen binnen heeft, zijn die 2 uur later al weg. Een onnozel blad uitprinten is plots een technische uitdaging geworden. Wat we op ons werk zo vanzelfsprekend vinden, is dat thuis helemaal niet meer”, besluit Rosseel.