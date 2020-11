Family Justice Center Mechelen breidt werking uit naar elke politiezone in de regio

Dit jaar werden er in Mechelen al 125 jaar gezinnen geholpen en nu worden er nog 350 extra verwacht, zegt Abdrahman Labsir (Open VLD), schepen voor Jeugd en Preventie. "Het probleem beperkt zich niet alleen tot de steden. Daarom zijn we blij dat we de werking kunnen uitbreiden naar alle politiezones van het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Want mensen zetten niet snel zelf een stap naar hulpverlening en op deze manier gaan we veel drempels wegwerken."