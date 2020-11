De Lijn zet dit jaar geen feestbussen in tijdens oudejaarsnacht: "We vrezen dat ze quasi leeg zouden rondrijden"

Elk jaar worden er in de nacht van 31 december op 1 januari 300 medewerkers van De Lijn ingezet op zo'n 150 trajecten om feestvierders veilig en vlot te vervoeren. "Het is een spijtige breuk met een jarenlange traditie, maar we hopen de oudejaarsnachtritten in 2021 nieuw leven te kunnen inblazen", laat Van Der Sype van De Lijn weten.