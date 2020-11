Ex-suikermagnaat met vermogen van 10,8 miljard euro: maak kennis met Eric Wittouck, de nieuwe rijkste Belg

Wittouck had het toen gehad met suiker en diversifieerde zijn fortuin via de Luxemburgse holding Artal in tal van bedrijven op de beurs van Wall Street. Het meest bekende daarvan is het afslankingsbedrijf Weight Watchers. Wittouck is niet tuk op veel belangstelling in de media en woont in Monaco, waar hij het luxejacht Exuma heeft aangemeerd.