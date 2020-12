Grondwaterstanden in Limburg nog steeds laag, ondanks opheffen captatieverbod

Het probleem is dat er regen nodig is en dat die niet meteen komt. "We hebben veel natte maanden nodig om het grondwater te laten herstellen en ons te wapenen tegen een droge lente en zomer die er opnieuw aan kan komen. Anders gaan de natuur en landbouw hier opnieuw veel problemen van kunnen ondervinden", zegt Marijke Huysmans.

Op de regen hebben we geen vat, maar we moeten ons op een structurele manier wapenen tegen die waterschaarste. "Dat is ook wat minister Demir (N-VA) wil doen met haar Blue Deal. We moeten water beter bufferen, laten infiltreren en hergebruiken. En als we al die verschillende dingen samen doen, kunnen we voorkomen dat we de komende jaren in de problemen komen."