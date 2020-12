Zorggezin uit Wevelgem zoekt dwerggeiten en konijnen: "Gasten met beperking zullen er goed voor zorgen"

Tine Scherpereel en haar man Marc Vanoverbeke hebben 5 kinderen. Ze wonen allemaal samen in Wevelgem. Het gezin zorgt daar voor 10 volwassenen met een beperking. Zij wonen bij Tine, Marc en de kinderen in. "Ons huis is redelijk vol", zegt zorgmama Tine. "Maar in de tuin hebben we wel nog wat plaats voor extra dieren. We hebben al kippen, maar zijn nog op zoek naar dwerggeiten en konijnen en alles wat die dieren nodig hebben."

"Enerzijds zijn we op zoek naar materiaal", gaat ze voort. "Dat gaat van een konijnenhok tot een betonnen plaat en een afsluiting. Anderzijds zijn we op zoek naar mensen die de handen uit de mouwen willen steken. We mogen onze dwerggeiten ook deels op een stuk grond van de buren laten leven, maar daar is er nog niets voorzien. Die grond is nog redelijk verwilderd."