Halle voert bouwpauze in van 2 jaar: "We willen de druk van de ketel halen" 

Lopende projecten en sociale woningen mogen wel nog gebouwd worden waar dat toegestaan is. De afgelopen jaren zijn er in Halle veel nieuwe appartementen bijgekomen, en dat zorgt voor nieuwe inwoners, maar ook voor heel wat problemen met de mobiliteit in de stad. Vanuit de oppositie werd al lang op de bouwpauze aangedrongen. "In die tussentijdse periode gaan we werken aan een kader waar we duidelijk willen aangeven waar we nog wensen te verdichten, waar we nog bijkomende appartementen willen bouwen, waar niet meer, en in welke hoedanigheid", zegt burgemeester Marc Snoeck (SP.A). "Dus we mikken meer op kwaliteit, dan op kwantiteit."