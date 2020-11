De Ierse roots van "Celtic" Joe Biden: slecht nieuws voor de (brexit)plannen van de Britse premier Boris Johnson? 

Dat Biden trots is op zijn Ierse roots komt ook tot uiting in de codenaam die hij kreeg van de geheime diensten. Bidens naam is "Celtic". (Die van Donald Trump is Mogul, Kamala Harris koos Pioneer.) Tijdens een bezoek aan de geboorteplaats van een van zijn voorouders, in Ballina in County Mayo, liet hij zich fotograferen met een groep achterneven en -nichten. Zelf noemde hij het "thuiskomen".

(Bekijk in deze video Joe Biden op bezoek in Ierland in 2016 en lees daarna verder.)