In Kessel-lo verdwijnen 43 woningen voor de verbreding van de Diestsesteenweg

De stad Leuven en het Agentschap Wegen en verkeer hebben ondertussen al enkele huizen opgekocht. Er wordt gepraat met de eigenaars van de woningen. "We zijn volop in bespreking met de mensen," zegt schepen Devlies. "Sommigen willen een financiële vergoeding. Anderen willen hulp bij het verwerven van een nieuwe woning, en we kunnen hen daar ook bij helpen. Als een minnelijke schikking niet lukt, dan worden ze onteigend. Maar we hebben nog wel wat tijd want de werken beginnen pas in 2024."