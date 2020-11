Tijdelijke kerstbubbels en geen avondklok op feestdagen: zo mogen onze buurlanden Kerstmis en Nieuwjaar vieren 

Ook in Luxemburg is daarover nog niets beslist. Het hertogdom voerde recent nog verstrengde maatregelen in. De horeca, hotels, cultuurzalen en sportcentra gaan deze week allemaal dicht en dat gedurende 3 weken. Pas dan zullen de maatregelen opnieuw worden bekeken. Wat wel al zeker is, is dat de Kerstmarkten mogen plaatsvinden. Ze zullen 2 weken langer staan, opdat bezoekers meer gespreid zouden kunnen komen.

In Italië komt er pas duidelijkheid over de kerstdagen op 3 december. Italië is verdeeld in gele, oranje en rode zones, met aparte maatregelen. Ook wat Kerstmis betreft, zouden de maatregelen dus kunnen verschillen. Al hoopt premier Giuseppe Conte dat er tegen het eind van het jaar geen enkele rode zone meer is in zijn land. Als dat niet het geval zou zijn, zouden er mogelijk toch versoepelingen komen in die rode zones, zodat niemand alleen moet vieren.

In Spanje kunnen de regio's zelf beslissen welke maatregelen ze opleggen. In verschillende regio's is het aantal mensen dat mag samenkomen, beperkt tot een zestal. Over de feestdagen is nog geen beslissing genomen, maar Spaanse media gaan ervanuit dat de Spanjaarden ook dan maximaal met 6 zullen mogen samenkomen. Mogelijk zal er ook een nachtklok gelden vanaf 1 uur, ook in de nacht van oud naar nieuw. Maar zo zegt de Spaanse regering, "niets daarvan ligt al vast". Kerstmarkten zullen op verschillende plaatsen allicht mogen plaatsvinden, maar mogelijk niet overal.