Kerstboomverkoop in Oost-Vlaanderen boomt, tot 3 keer meer verkocht: “Ook online verkoop in de lift”

Er is een eenvoudige verklaring voor die stijging, klinkt het unaniem bij alle verkopers die we gesproken hebben: “Door de coronatijd willen mensen meer sfeer en licht in huis”, zegt Braeckman. “Ze willen nu al kerst in huis brengen. Het is moeilijk in te schatten of de stijgende trend zich ook de komende weken zal verderzetten, maar ik vermoed van wel. Ik denk dat we over het algemeen meer kerstbomen in de Vlaamse woonkamers zullen zien staan.”