Kinderen krijgen angst en worden ziek door de gevolgen van de lockdown

Dokter Philippe Alliet, kinderarts in het Jessa ziekenhuis en ondervoorzitter van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde, stelt net als zijn collega's bij kinderen symptomen vast als hoofd- en buikpijn, anorexia en angstproblemen. "Kinderen kunnen momenteel door corona geen kinderen meer zijn en dat weegt zwaar," zegt dokter Alliet "Vorig jaar bijvoorbeeld konden jongeren die afstudeerden aan het middelbaar onderwijs hun chrysostomosfeest niet vieren, in de zomer zijn de kinderkampen in het water gevallen of niet kunnen doorgaan zoals gewenst, nu komen de Sinterklaas- en kerstfeesten in het gedrang, ... dat zijn allemaal dingen waar kinderen naar uitkijken. Bij volwassenen geeft dat ook problemen, maar wij kunnen dat nog enigszins kaderen, bij kinderen is dat veel moeilijker."