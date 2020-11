Waarom ouderen en jongeren emoji’s soms anders interpreteren: "Bij elke taal heb je verschillen tussen generaties"

Emoji’s zijn in korte tijd alomtegenwoordig geworden. Ze helpen ons om een gevoel over te brengen bij onze berichten, maar ze kunnen ook tot verwarring leiden. Waarom interpreteren jongeren ze soms anders dan ouderen? En wat is hun invloed op onze taal? VRT NWS-cultuurjournalist Joris Vergeyle licht het toe in een video van onze reeks “KLAAR”.