Liveblog - Aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen zakt onder de 5.000, winkels in Frankrijk gaan zaterdag open

De coronacijfers in ons land blijven dalen. De voorbije week werden elke dag gemiddeld 282 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 31 procent, vergeleken met een week ervoor. In totaal liggen er nu minder dan 5.000 mensen in het ziekenhuis en er sterven nu gemiddeld 162 patiënten per dag aan de gevolgen van corona, ook dat is een lichte daling. Volg het coronanieuws in onze liveblog: