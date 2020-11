Kinderrechtencommissaris & Caritas roepen op om menstruatieproducten ook gratis te maken in België 

UPDATE:

GEEN MAILS MEER STUREN!



! Minister Beke liet intussen weten dat de boodschap heel goed is aangekomen. Zijn mailbox is gebombardeerd. Net iets te hard om de dagelijkse werking van het kabinet nog ten volle te kunnen uitvoeren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus for now: geen mailtjes meer, de minister is ons zeker niet vergeten !