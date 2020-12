Maasmechelen wil de Tuinwijk van Eisden mooier en groener maken

De Tuinwijk is beschermd als bouwkundig erfgoed. Er werd zelfs een poging gedaan om de wijk samen met het Nationaal Park Hoge Kempen te laten erkennen als Werelderfgoed bij de Unesco, maar dat is voorlopig niet doorgegaan. Ondertussen wil de gemeente met duidelijke richtlijnen vermijden dat de huidige eigenaars te veel veranderen aan hun woning. "We hebben nu een verordening opgesteld waarin we de verschillende types van woningen beschrijven en in detail vermelden wat er nog kan en wat niet. Zo zullen we in de toekomst makkelijker kunnen optreden tegen inwoners die bijvoorbeeld hun haag vervangen door een lelijke plastic wand", zegt schepen van ruimtelijke ordening Stefan Thorez. "Want we willen vooral het authentieke van de wijk behouden en in de toekomst ook het groene karakter van de Tuinwijk herstellen."