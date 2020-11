‘Mag nonkel Swa komen?’ vroeg mijn vrouw.

Haar listige blik was mij niet ontgaan.

Uiteraard maakte nonkel Swa geen kans. Hij had vorig jaar geen cadeau meegebracht maar wel voor drie gegeten! Een veto van mij zou evenwel de kansen van tante Maria vergroten. Dacht ze toch. Maar ik was niet vergeten hoe tante Maria zich drie jaar geleden te buiten was gegaan aan de Elixir d’Anvers en buiten in de rododendrons had staan overgeven. Ik van mijn kant wilde minstens één broer en één zus erbij, plus de peter van onze jongste, nonkel Gustaaf. Waar mijn vrouw dan weer dwars voor ging liggen.

‘Is mijn familie soms minder dan de uwe?’

Omdat wij er niet uitkwamen, lasten wij een time out in. Ik tikte even op de coronabarometer op de schouw maar die bleef onveranderd op lockdown staan.

‘Weet ge wat?’ zei mijn vrouw toen we opnieuw aan tafel zaten, ‘als we de kwestie nu eens voorleggen aan een neutraal persoon.’

‘Aan wie had gij dan wel gedacht?’ sneerde ik. ‘Aan Lieven Annemans misschien?’

‘Toch niet, antwoordde mijn vrouw, ‘ik dacht eerder aan de coronacommissaris, Pedro Facon. Die mens heeft toch niets meer om handen, sinds Frank Vandenbroucke Minister van Alles is.’