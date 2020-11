Martine Tanghe presenteert straks voor het laatst "Het Journaal": bekijk hier de memorabele momenten uit haar carrière

Wie denkt aan Martine, hoort meteen haar typische taalgebruik. Het is er nauwelijks aan te merken, maar ze is opgegroeid in Kortrijk. Haar liefde voor het Nederlands is er altijd al geweest: ze gaat dan ook weinig verrassend Germaanse Talen studeren aan de KU Leuven. “Ik ging altijd keurig naar de les. Eigenlijk was ik een heel saai meisje”, zo vertelt ze in het magazine voor afgestudeerden aan de KU Leuven.

Een verzorgde standaardtaal is voor Martine de rode draad doorheen haar carrière. “Als journaalanker kom je onaangekondigd bij mensen thuis op bezoek. Het is een teken van respect om er niet alleen netjes uit te zien, maar ook je taal te verzorgen”, zegt ze daarover in “Morgen Maandag”.