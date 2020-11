Meghan Markle schrijft over miskraam in opiniestuk: "Terwijl ik mijn eerste kind vasthield, verloor ik mijn tweede" 

Meghan vertelt over een gewone ochtend in juli. Terwijl ze de luier van zoontje Acrhie ververst, voelt ze een scherpe pijn in haar onderbuik en valt met Archie in haar armen op de grond. Meghan beseft meteen dat ze haar tweede kind verliest. "Uren later lag ik in een ziekenhuisbed, en hield de hand van mijn man vast. Ik voelde zijn klamme hand en kuste zijn knokkels, nat van allebei onze tranen", klinkt het.



Tijdens die ziekenhuisopname dacht ze aan het moment, op het einde van een officiële reis in Zuid-Arfika, toen journalist Tom Brady haar vroeg of alles wel oké was. Ze antwoordde tegen hem: "Bedankt om dat te vragen, niet veel mensen vragen of het goed met me gaat. Maar het is een heel echt iets om mee om te gaan, achter de schermen." "Zou het juist zijn om te zeggen dan, dat het niet goed is? Dat het een strijd is", gaat Brady door. Waarop Meghan na een korte stilte "ja" zegt.



HERBEKIJK hier het fragment van dat interview uit oktober 2019: